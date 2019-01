Acusadores de Michael Jackson são ovacionados no Sundance Film Festival

Não é incomum plateias do Sundance Film Festival aplaudirem de pé. O ato, porém, ganhou na sexta-feira, 25, um ar de solenidade quando dois homens que acusam Michael Jackson de tê-los molestado quando garotos subiram ao palco após a exibição de Leaving Neverland, um documentário no qual contam suas histórias. Eles são Wade Robson, que diz que Jackson abusou dele dos 7 aos 14 anos, e James Safechuck.

Foto: Michael Jackson/Divulgação

O filme de quatro horas, que será veiculado em duas partes no Channel 4 britânico e na HBO, é um abrangente relato sobre como as vidas dos dois e a de Jackson se entrelaçaram no auge da fama do artista, nos anos 1980 e início dos 90, e de como mais tarde, já adultos, o que aconteceu naquela época começou a emergir de modo preocupante. Além dos relatos dos dois, o filme traz entrevistas com seus familiares.

A voz de Jackson é ouvida em mensagens de voz deixadas para Robson e numa “entrevista” que Safechuck fez com o astro em seu avião particular. O filme mostra também alguns dos muitos fax que o cantor mandou para Robson.

“Não podemos mudar o que aconteceu conosco nem podemos fazer nada contra Michael”, disse Robson num bate-papo com o público. Mas ele espera que as revelações da dupla possam fazer com que outras vítimas se sintam menos isoladas e que sirvam de alerta a todos que têm filhos.

“O filme pega acusações não confirmadas de coisas que supostamente ocorreram 20 anos atrás e as trata como fato”, disse o espólio de Michael Jackson. A declaração acusa os produtores do filme de confiarem fortemente nas histórias de dois homens e ignorarem outros relatos segundo os quais Jackson nunca fez mal a crianças.

Leaving Neverland vem sendo denunciado pelo espólio e por fãs de Jackson desde que o projeto foi anunciado, no início deste mês, e houve protesto fora do cinema, durante sua exibição.

Família rebate acusações de abuso sexual em documentário

Dez anos após sua morte, Michael Jackson continua sendo destaque nos noticiários. O lançamento do documentário Leaving Neverland (“Deixando Neverland”, em português) deixou a família do ‘Rei do Pop’ furiosa após as acusações de abuso sexual.

A produção traz os relatos de Wade Robson e James Safechuck, que alegam terem sido abusados por Michael quando tinham apenas 7 anos e 10 anos, respectivamente. A família de Michael, então, rebateu as acusações contra o cantor em um comunicado oficial. “Os dois acusadores testemunharam sob juramento que esses eventos nunca ocorreram. Eles não providenciaram nenhuma evidência independente e absolutamente nenhuma prova para sustentar suas acusações, o que significa que o filme inteiro depende apenas da palavra de dois mentirosos”, diz a nota.

No julgamento, Robson testemunhou que dormiu no quarto de Michael diversas vezes, mas que o cantor nunca lhe molestou. Safechuck fez declarações semelhantes aos investigadores. No entanto, eles voltaram atrás e registraram novas acusações contra Michael em 2013, alegando que o estresse e o trauma lhes forçaram a encarar a verdade e admitir que foram abusados sexualmente.

Além disso, o comunicado critica a postura do diretor Dan Reed de não entrevistar outros personagens além de Robson e Safechuck: “Ao optar por não incluir nenhuma dessas vozes independentes que pudessem desafiar a narrativa que ele estava determinado a vender, o diretor negligenciou a checagem de fatos para que pudesse elaborar uma narrativa tão grosseiramente unilateral que os espectadores nunca chegassem perto de um retrato equilibrado”.

Dividido em duas partes com duas horas cada, o documentário foi exibido no Festival Sundance na última sexta-feira, 25, e deve chegar ao HBO ainda no primeiro semestre.

Leia o comunicado completo, publicado no site Deadline:

“Leaving Neverland não é um documentário, é um tipo de assassinato de personagem de tabloide que Michael Jackson suportou durante a vida, e agora na morte. O filme usa alegações não corroboradas que supostamente aconteceram 20 anos atrás e tratam isso como fato. Essas reclamações foram a base de ações judiciais movidas por esses dois mentirosos admitidos que foram recusadas por um juiz. Os dois acusadores testemunharam sob juramento que esses eventos nunca ocorreram. Eles não providenciaram nenhuma evidência independente e absolutamente nenhuma prova para sustentar suas acusações, o que significa que o filme inteiro depende apenas da palavra de dois mentirosos.

O diretor admitiu no Sundance Film Festival que limitou suas entrevistas apenas a esses acusadores e suas famílias. Ao fazê-lo, ele intencionalmente evitou entrevistar várias pessoas ao longo dos anos que passaram um tempo significativo com Michael Jackson e afirmaram sem ambiguidade que ele tratava as crianças com respeito e não fazia nada de mal a elas. Ao optar por não incluir nenhuma dessas vozes independentes que pudessem desafiar a narrativa que ele estava determinado a vender, o diretor negligenciou a checagem de fatos para que pudesse elaborar uma narrativa tão grosseiramente unilateral que os espectadores nunca chegassem perto de um retrato equilibrado.

Por 20 anos, Wade Robson negou no tribunal e em inúmeras entrevistas, inclusive depois da morte de Michael, que ele era uma vítima e afirmou que estava agradecido por tudo que Michael havia feito por ele. Sua família se beneficiou da gentileza, generosidade e apoio à carreira de Michael até a morte de Michael. Convenientemente deixado de fora de Leaving Neverland foi o fato de que quando Robson foi negado um papel em uma produção do Cirque du Soleil com tema de Michael Jackson, suas alegações de assalto surgiram de repente.

Somos extremamente simpáticos a qualquer vítima legítima de abuso infantil. Este filme, no entanto, faz um desserviço às vítimas. Porque apesar de todas as negações dissimuladas feitas que isso não é sobre dinheiro, sempre foi sobre dinheiro – milhões de dólares – que remonta a 2013, quando Wade Robson e James Safechuck, que compartilham o mesmo escritório de advocacia, lançaram suas alegações malsucedidas contra o Michael Estate. Agora que Michael não está mais aqui para se defender, Robson, Safechuck e seus advogados continuam seus esforços para alcançar notoriedade e um dia de pagamento, sujando-o com as mesmas alegações de que um júri o considerou inocente quando ele estava vivo.”

Fonte: Associated Press.