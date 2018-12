About A Soul lança novo single: ‘Stellar’

A reverberação das notas em meio à percussão cadenciada e a equalização do vocal logo nos primeiros segundos são um convite da banda americanense About A Soul a uma viagem espacial e existencialista pelo single “Stellar”, lançado nesta terça-feira. Metáforas envolvendo a solidão em meio a um vasto universo e a decisão por abandonar tudo por uma missão incerta estão entre as reflexões provocadas pela nova música do grupo de folk rock, que gravou pela primeira vez com o baterista André Reis e vai voltar aos palcos neste sábado, em Americana.

“Conte-me, pequena astronauta, como você se sente vivendo acima de nós? Somos apenas poeira estelar?”, questiona o vocalista Lucas Macedo nos primeiros versos de sua composição, como um alerta simbólico para que se prenda a respiração em meio ao ar rarefeito. A musa da letra, que representa dilemas humanos universais, é baseada em uma personagem real.

“Eu escrevi essa letra quando ouvi a respeito de uma adolescente [Alyssa Carson] que estava em treinamento para ser uma das tripulantes da expedição a Marte. No começo, eu achei bem interessante a ideia, mas quando pensei um pouco mais vi que a situação não era ‘simples’ (risos). A música é um questionamento existencialista, porque não é fácil abandonar a vida para uma missão praticamente suicida (porque muito dificilmente haverá volta, caso chegue a Marte), então a música questiona as reais intenções de você preferir abandonar tudo a viver perto das pessoas que você ama”, explica o vocalista e guitarrista.

Foto: Divulgação

A canção traz também um áudio do filme “Interstellar” (2014), dirigido por Christopher Nollan. “Achamos que combinava muito com a vibe da música e não queríamos o clássico do Neil Armstrong”, afirma o vocalista.

Junto à banda desde abril, o baterista André Reis já teve a oportunidade de dar sua contribuição à criação da atmosfera da música. “Ele já estava acompanhando a gente desde antes porque somos amigos há tempos também. Toda mudança de integrante gera mudança substancial nas músicas, tanto que ‘Stellar’, o groove dela foi de uma ideia inicial de bateria que o André fez, porque ela não tinha nada a ver com isso antes”, conta Lucas. A formação da About A Soul é completada por Diego Ferreira (teclado) e Thierri Bispo (baixo).

SHOW

Neste sábado, a partir das 21h, a banda lança o novo single em show no Foxx Paintball, com participação de amigos e parceiros Teco Martins e Do Prado. Também haverá flash tattoo, exposições e discotecagem de André Macedo. “É empolgante voltar a fazer show ainda mais depois de um lançamento. Estamos sem subir aos palcos desde abril”, revela o vocalista.