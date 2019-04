Músico volta para workshop na RPT

Foto: Erika Mayumi - Divulgação.JPG

Há 37 anos, o americanense Samuel Pompeo iniciava seus estudos na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. Daquele distante ano de 1982 até os dias atuais se tornou professor, músico profissional e soma atuações com grandes nomes da música nacional e internacional, como Gilberto Gil, Alceu Valença, Maria Rita, Alice Cooper e Jon Anderson (Yes).

Agora, cerca de 15 anos após sua última apresentação em sua cidade natal, ele retorna a Americana para participar de dois eventos do Juca Jazz Festival.

O primeiro deles, um workshop junto com a Orquestra Sinfônica de Americana e o maestro Álvaro Peterlevitz, ocorre na noite desta quinta-feira, na própria escola de música. O encontro será um ensaio aberto, no qual serão exploradas fusões de estilos e haverá abertura para perguntas do público presente entre cada peça.

No repertório, baseado fundamentalmente no primeiro disco solo do músico, de 2017, os músicos mostram como a música clássica e o jazz influenciam o choro contemporâneo.

“Todas as músicas sempre sofreram influência, sempre se transformaram. Isso aconteceu na música de concerto a todo momento, com Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven. Todas essas pessoas foram ouvindo coisas que aconteciam antes delas, entretanto isso dentro delas acaba batendo de uma forma diferente e surgiam novidades e a música é isso: uma constante transformação”, explica Samuel.

Professor da Escola Municipal de Música de São Paulo, docente convidado do festival Fiato Al Brasile, na Itália, mestre em música pela Unesp, líder do Samuel Pompeo Quinteto e integrante da SoundScape Big Band e Banda Urbana, Samuel mostra gratidão com a formação recebida no município onde nasceu.

“É uma região que tem uma tradição muito grande na música, e Americana, em particular, da escola e da Banda Municipal saíram músicos que hoje em dia têm posições de destaque muito grande no cenário musical do país”, celebra.

Acontece. O workshop com Samuel Pompeo ocorre nesta quinta-feira, a partir das 20h, na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos (Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo). A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes. A organização pede a doação de um quilo de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.