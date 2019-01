Veja 11 vídeos raros de Freddie Mercury

Aproveitando a evidência que a figura de Freddie Mercury teve nas últimas semanas – Bohemian Rhapsody, afinal, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme no domingo – o portal português Blitz separou no Youtube 11 vídeos raros do vocalista do Queen. São entrevistas, coleções de fotos e imagens das festas históricas dos anos 1970 e 1980.

Um dos vídeos tem a praia de Copacabana ao fundo: uma entrevista de Mercury para Glória Maria, no Fantástico, em 1985. Veja abaixo e ordem cronológica.

1) O primeiro registro em vídeo do músico, de 1964, com o Isleworth Polytechnic, em Londres:

2) Com a namorada Mary Austin, em Londres:

3) Entrevista com Bob Harris, da BBC, em 1977

4) Quando Freddie Mercury dava uma festa

5) Caminhada em um backstage de algum show (é possível ver Michael Jackson no final do vídeo)

6) Entrevista à TV Globo no terraço do Copacabana Palace, em janeiro de 1985

7) Ensaiando uma canção tradicional húngara que o Queen interpretaria no palco em 27 de julho de 1986

8) Jogando tênis em Ibiza em 1987

9) A última festa de aniversário, em 1990

10) O último Natal

11) O último vídeo, nas gravações de These Are the Days of Our Lives, em 1991