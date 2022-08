Música do duo Mar Aberto viraliza após post de Larissa Manoela

A canção De Repente É, do duo Mar Aberto, ganhou as redes sociais depois de ser postada em uma declaração de amor da atriz Larissa Manoela ao namorado, o ator André Luiz Frambach. A música é tema de pedidos de namoro e casamento de fãs famosos e anônimos em todo o Brasil. Apenas no última quarta-feira, 17, data em que a protagonista de Além da Ilusão, novela da TV Globo, realizou o post no Instagram, as visualizações do hit no YouTube cresceram 155%. O crescimento no Spotify durante a semana foi de 113%.

A ideia, na composição, era fazer uma canção que parecesse uma conversa entre dois amantes. A inspiração surgiu em uma viagem romântica. “Como muitas outras canções do MAR, De Repente É causa vontade de se apaixonar”, refletiu Thiago Mart.

A canção conta uma história sempre atual. “O amor é perene, atemporal. É, a despeito da opinião dos pessimistas, a força que move o mundo. Por isso, essa canção sempre vai fazer sentido e há de ecoar nos corações. É muito gratificante saber que ela é tema de tanta gente junta por aí”, reforçou Gabi Luz.

O duo Mar Aberto está finalizando um novo álbum com músicas inéditas para emocionar os fãs, com lançamento em breve. Além disso, Gabi e Thiago seguem com agenda de shows em todo o Brasil.