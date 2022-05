Cultura Música de Kate Bush lançada há 37 anos entra no Top 200 do Spotify global

Lançada em 1985, Running Up That Hill (A Deal with God), da cantora inglesa Kate Bush, apareceu neste domingo, 29, entre as 200 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify.

A canção faz parte da trilha sonora da 4ª temporada de Stranger Things. Na série, que resgata elementos da cultura pop dos anos 1980, a música tem uma ligação com a personagem Max.

Foram quase 1,1 milhão de reproduções nas últimas 24 horas na plataforma de streaming. Com isso, a música de Kate Bush chegou na 106ª posição da lista.