Música de ‘A Pequena Sereia’ será atualizada para não ser interpretada como assédio

O live-action de A Pequena Sereia fará algumas mudanças em relação à animação de 1989, incluindo na trilha sonora. A informação foi revelada por Alan Menken, compositor principal do longa original, à revista Vanity Fair.

Para a nova versão do filme, ele juntou forças com Lin-Manuel Miranda, que trabalhou em Encanto. Segundo Menken, os dois fizeram pequenas alterações em duas músicas do filme, após perceberem que elas poderiam ser interpretadas da forma errada.

“Há algumas mudanças na letra de Kiss the Girl porque as pessoas ficaram muito sensíveis com a ideia de que o príncipe Eric iria, de alguma forma, se forçar para cima da Ariel”, contou.

A música em questão se chama Beije a Moça em português e é tocada no filme quando os protagonistas estão em um barco e os animais começam a cantar para que eles que se beijem.

A canção Poor Unfortunate Souls, chamada Pobres Corações Infelizes em português, também será alterada. Ela é cantada pela vilã, Úrsula, quando ela está convencendo Ariel a abrir mão de sua voz em troca de um par de pernas.

“Temos algumas revisões nela em relação às falas que podem fazer com que as meninas, de alguma forma, sintam que não devam falar fora de hora, mesmo que Úrsula esteja claramente manipulando Ariel para desistir de sua voz”, explicou Menken.

Estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King e Melissa McCarthy, A Pequena Sereia chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. Ainda não há informações sobre se as músicas serão alteradas na versão nacional.