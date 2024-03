Música brasileira, em diversas vertentes

A música brasileira domina os palcos de shows no final de semana. As apresentações de Alcione, em comemoração dos 50 anos de carreira, e de Maria Bethânia, da turnê Fevereiros, já estão esgotadas. Mas ainda há outras boas opções.

Ney Matogrosso vai mostrar seu consagrado show Bloco na Rua, com o qual se apresenta desde 2019. No repertório estão músicas como Jardins da Babilônia, Pavão Mysterioso, Como 2 e 2, além de Sangue Latino, canção que ele tornou hit ainda nos tempos de Secos & Molhados. A apresentação ocorre neste sábado, 9, no Tokio Marine Hall, e há ainda ingressos disponíveis para a pista (informações no site tokiomarinehall.com.br).

No Vibra São Paulo (vibrasaopaulo.com), também no sábado, 9, Paula Toller comemora seus 40 anos de carreira em show que integra a turnê Amorosa.

O sábado tem ainda apresentação de Arrigo Barnabé na Casa de Francisca (casadefrancisca.art.br/novo). “Não acredito em nada que não tenha angústia.” É assim que ele define a sua opção por fazer um show só com o repertório do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, conhecido por seus sambas-canção carregados de dor de cotovelo.

Quem também passa por São Paulo neste fim de semana é Ivan Lins, que faz show no domingo, 10, no Bourbon Street (bourbonstreet.com.br).

O cantor e compositor recebe novos nomes da música brasileira em torno de seu repertório. São seus convidados os cantores Cibele Codonho e Gustavo Spinola e o duo formado pelo flautista Rafael Beck e o pianista Felipe Montanaro.

Também no domingo, Ana Cañas apresenta o show Ana Cañas Canta Belchior, em que celebra o compositor ao interpretar músicas como Na Hora do Almoço, Divina Comédia Humana e Apenas um Rapaz Latino-Americano, contando com a participação especial de Ney Matogrosso. No Tokio Marine Hall.

