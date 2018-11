Museu da Imigração é premiado

O Museu da Imigração, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, foi contemplado pelo edital de modernização de museus, do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) e foi confirmada a destinação de uma verba no valor de R$ 100 mil para o espaço. Dos 28 projetos selecionados em todo o Brasil, o município foi o quarto escolhido. É a primeira vez que a administração barbarense ganha um edital da autarquia. O projeto foi elaborado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

Entre os selecionados, por ordem de classificação do 1º ao 10º colocado, estão a Fundação Cultural Ema Gordom Klabin (SP), o Museu de Arte Moderna de São Paulo (SP), o Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (SP), Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, com “Museu da Imigração – 30 anos”, Universidade Católica de Pernambuco (PE), Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC (SP), Museu Coleção Karandash de Arte Popular e Contemporânea (AL) e a Fundação Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira Educação (PA).

A Prefeitura de Santa Bárbara divulgou que para conquistar o prêmio realizou uma série de ações, desde 2016. Entre elas, houve a execução das obras de modalidade, digitação do acervo museográfico em VHS, montagem da exposição “Museu da Imigração – 30 anos”, visitações guiadas a alunos com apoio da Secretaria Municipal de Educação e pesquisas e abertura de um canal na plataforma YouTube com o conteúdo das fitas digitalizadas, além da disponibilização de um funcionário intérprete em libras e com domínio do idioma inglês.

DESTINAÇÃO

Com o valor, o Executivo pretende realizar a substituição do sistema de instalações elétricas e iluminação, adaptações de segurança, modernização e climatização do espaço expositor e capacitação dos funcionários em Educação Patrimonial.

O objetivo do edital é apoiar iniciativas voltadas à preservação do patrimônio museológico, implementadas por instituições museológicas ou mantenedores de museus constituídos como pessoas jurídicas de direito público estadual e municipal e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com finalidade cultural.