Cultura Murilo Huff homenageia Marília Mendonça no dia do aniversário da cantora

O cantor Murilo Huff homenageou Marília Mendonça nesta sexta, 22, data em que ela completaria 27 anos. Em uma postagem no Instagram, ele iniciou: “hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros. Isso porque estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando pra chegar na segunda-feira pro festão que provavelmente você teria planejado.”

Marília morreu em um acidente de avião na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Ela deixou um filho com Murilo, o pequeno Leo, de 2 anos. “Eu sei que hoje você deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você e que você está comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles”, continuou.

Na publicação, o cantor disse que Marília era a pessoa que mais gostava de aniversários que ele conheceu. “Não podia ser morno ou mais ou menos”, escreveu.

Fãs e amigos da cantora encheram as redes sociais de homenagens. No Twitter, o assunto mais comentado nos trends topics do Brasil é “Feliz Aniversário Rainha”, em referência ao título de “Rainha da Sofrência” atribuído a Marília. “Hoje, a gente te pergunta: Nunca mais, Marília?’. E com um sorriso mais manso do que triste você nos responde que não. Dedilha o violão compondo uma canção para os anjos e diz: É para sempre. FELIZ ANIVERSÁRIO RAINHA”, escreveu um fã.

Outra fã da cantora, Stefany Vaz, fez uma carta aberta falando sobre o que a cantora representa na vida dela e de outras milhares de pessoas. Admiradora desde 2015, ela conta que já foi em seis shows e até chorou junto com a cantora na gravação da música Bem pior que eu, que fez parte do álbum Todos os cantos. “Ser fã de Marília Mendonça é ver que a saudade já se tornou amiga aqui dentro de casa, e fora também. Mas, ao mesmo tempo, é celebrar a vida de uma mulher extraordinária”, escreveu a Stefany no início da carta.

Para comemorar a data, a equipe da cantora lançou nas plataformas de streaming o álbum Decretos Reais, que inicia um projeto póstumo da cantora. O volume 1 tem clássicos sertanejos. Segundo a produção da cantora, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.