Múltiplas telas

É inegável como a internet tornou-se um recurso importante para pessoas públicas. Ao postar vídeos curtos com uma camisa na cabeça e que reproduziam situações corriqueiras do dia a dia entre mães e filhos ou professores nas salas de aula, Diego Cruz viu sua vida mudar drasticamente em poucos meses. Com mais de 10 milhões de seguidores somados no Tik Tok e Instagram, o ator mirou nas redes sociais como uma forma de divulgar seu talento e chamar a atenção de grandes produções além da web. A tática deu certo e, hoje, ele integra o elenco de “Elas por Elas”, em que vive o jovem advogado Aramis.

“É muito louco estar vivendo todo esse universo das novelas. Sou ator muito antes de começar a produzir conteúdo. Era um sonho participar de um projeto assim. A Globo é referência mundial em dramaturgia. Para todos os lados do estúdio que eu olho, vejo alguém que sempre admirei”, valoriza o ator, que ficou impactado ao ver Lázaro Ramos nos estúdios pela primeira vez. “Sou muito fã dele. É um cara de muita simplicidade, humildade e carisma. Quando o vi no set, entendi que estava em um lugar especial”, completa.

O trabalho na atual novela das seis é o segundo folhetim de Diego na emissora. Ele fez uma participação especial na trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em que viveu São Judas Tadeu. A oportunidade para o remake da obra de Cassiano Gabus Mendes veio através de um rápido período de testes. “Eu já tinha o cadastro na emissora e a produtora de elenco entrou em contato comigo. Acho que foi coisa de uma semana entre os testes e o martelo ser batido. Lembro até hoje da sensação da aprovação. É a minha primeira novela de ponta a ponta, é uma realização gigantesca”, vibra.

Na história adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Aramis é advogado no escritório de Átila, papel de Sérgio Guizé. O jovem profissional nutre uma paixão platônica por Yeda, interpretada por Castorine. “Ele faz de tudo pela Yeda. Por um lado, eu até acho isso bonito. Sou um pouco assim na vida também. Sempre dou o suporte que posso nas minhas relações. Ele tem bastante empatia, mas também tem um lado muito trouxa. Digo que ele é meio emocional. Eu não sou tanto assim (risos)”, defende.

A chegada ao universo das novelas não é a primeira grande virada na vida de Diego. Em 2020, quando ainda trabalhava no setor de vendas, o ator foi colocado de férias após o início da pandemia de Covid-19. Durante o período em casa, ele decidiu se aventurar pelas novas plataformas de vídeos curtos na internet. “Vi que era o momento de me reconectar com a arte, que estava um pouco de lado por conta do trabalho na empresa. Comecei a postar e, cerca de quatro meses depois, eu já estava na casa do milhão de seguidores, assessoria e trabalhos surgindo. Foi repentino, mas muito prazeroso. Acho que, de alguma forma, eu estava preparado para o que aconteceu”, aponta.

“Elas por Elas” – De segunda a sábado, às 18h30.