‘Mulheres de Areia’ e ‘Mulheres Apaixonadas’ serão reexibidas na programação da Globo

Dois clássicos da teledramaturgia brasileira vão voltar para a grade da Rede Globo em breve. A emissora anunciou nesta sexta-feira, 5, que Mulheres Apaixonadas e Mulheres de Areia serão reprisadas no horário da tarde. As tramas vão substituir O Rei do Gado e Chocolate com Pimenta, também sucessos de público.

Escrita por Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas, será exibida a partir do dia 29 de maio, no Vale a Pena Ver de Novo. A escolha da novela também tem um motivo especial, segundo a Globo: celebrar o aniversário de 90 anos do autor e os 20 anos da exibição original do folhetim.

Em junho será a vez do remake Mulheres de Areia, escrita por Ivani Ribeiro, ser exibida na Edição Especial. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a novela é reprisada na emissora. Ela foi reexibida em 1996 e 2011; e também em 2015 pelo Canal Viva.

Mulheres Apaixonadas

Protagonizada por Christiane Torloni e Tony Ramos, Mulheres Apaixonadas foi ao ar pela primeira vez em 2003, atraindo a atenção do público com sua trama envolvente e personagens cativantes.

No elenco, atores renomados como Susana Vieira, Rodrigo Santoro, Vera Holtz, Camila Pitanga, Dan Stulbach, Elisa Lucinda, Marcos Caruso, Natália do Vale, Paloma Duarte, entre outros. Vale lembrar que foi nessa obra que Bruna Marquezine estreou na TV, no papel da pequena e comovente Salete. A personagem abriu as portas para a atriz, que hoje é reconhecida internacionalmente.

‘Mulheres de Areia’

Protagonizada por Glória Pires, no papel das icônicas irmãs gêmeas Ruth e Raquel, Mulheres de Areia foi transmitida pela primeira vez entre fevereiro e setembro de 1993, com 203 capítulos. A trama, cheia de mistério, conquistou o público.

No elenco, também grandes nomes como Guilherme Fontes, Marcos Frota, Raul Cortez, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Humberto Martins, Laura Cardoso, Sebastião Vasconcelos, Paulo Betti, Nicette Bruno e Paulo Goulart.

Diversos países compraram Mulheres de Areia, entre os quais Grécia, Indonésia, Bélgica, Benin, Camarões, Canadá, Chile, Chipre, Coréia, Costa do Marfim, Cuba, Estados Unidos, Espanha, Gabão, Grécia, Hungria, Indonésia, Israel, Líbano, Marrocos, Martinica, Peru, Polônia, Portugal, Rússia, Suíça, Turquia e Venezuela.