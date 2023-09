Mulher de Kayky Brito se manifesta após cirurgia e Sthefany Brito chora pelo irmão

A mulher do ator Kayky Brito, Tamara Dalcanale, usou o perfil que mantém no Instagram nesta segunda-feira, 4, para atualizar o estado de saúde do artista e se declarar para o marido, atropelado na madrugada do último sábado, 2. A irmã do ator, Sthefany Brito, também apareceu nas redes sociais e agradeceu o apoio que vem recebendo desde o fim de semana.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Copa DOr, o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito, que foi realizado com sucesso. “O Hospital Copa DOr informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, informa o comunicado.

Tamara reafirmou que a cirurgia foi um bem-sucedida e que “toda energia positiva está sendo importante para a sua recuperação”. “Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão”, escreveu.

“Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!”, acrescentou.

‘Ele está lutando muito’

A irmã de Kayky, Sthefany Brito, afirmou por meio dos seus stories no Instagram nesta segunda-feira, que o ator “está lutando muito” e destacou que ele “está vivo”. Visivelmente emocionada, a atriz disse que tentou conversar com os fãs e seguidores, mas não conseguia falar sobre a situação sem chorar.

“Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão”, declarou.

“A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta.”