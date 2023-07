Mulher de Frank Aguiar detalha internação na UTI por doença rara: ‘achei que ia morrer’

Caroline Aguiar, mulher do cantor Frank Aguiar, surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, no dia de seu aniversário de 31 anos, para falar sobre o grave problema de saúde que enfrentou recentemente. Ela compartilhou um vídeo com fotos de quando foi diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que causa uma série de queimaduras na pele.

“Vou falar tudo o que aconteceu comigo, os 10 dias que estive na UTI. Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu”, disse ela, nos stories do Instagram.

“O Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grave que queima o corpo. Achei que ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade”, desabafou Caroline.

Ela mostrou fotos de como ficou com as manchas espalhadas pelo corpo e falou mais sobre o período de internação. “Minha boca estava toda ferida. Perdi sete quilos. Não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala, mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês”, escreveu ela, na legenda das imagens.

“Quero agradecer ao meu marido, que apesar de tudo, nunca saiu do meu lado, e somos um casal igual a todos, temos altos e baixos. No meio de tanta dor tive o encontro mais lindo com Deus e isso vale tudo que passei!”, finalizou.

Em maio, Caroline e Frank Aguiar tinham anunciado a separação após quatro anos de relacionamento.