Mulher de Arlindo Cruz é assaltada no Rio de Janeiro e tem carro roubado

Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo Cruz, foi assaltada em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira, 10. A equipe da cantora comunicou o acorrido por meio de nota oficial publicada no Instagram.

“Caros amigos (as), comunicamos que a Babi Cruz foi vítima de um assalto ontem à noite em Benfica. O carro em que ela estava foi fechado na Rua Itapuã. E os bandidos, armados com pistolas, renderam as vítimas durante o assalto. Os bandidos levaram o carro de Babi, celulares e outros objetos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso)”, informou a nota.

“Felizmente, ninguém se feriu. A Babi e os amigos que estavam no carro passam bem. Babi agradece o carinho dos fãs, amigos da imprensa, bem como a compreensão de todos após esse momento”, concluiu.