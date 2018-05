Mulher cumpre promessa e convida professora para sua formatura em Harvard

Uma mulher cumpriu a promessa que fez à sua professora da sexta série e a convidou para comparecer à sua formatura em Harvard. Christin Gilmer concluiu o doutorado em saúde pública pela universidade e convidou Judith Toensing, sua professora na época escolar, para assistir à entrega do diploma.

“Ela estava muito contente. Eu não acreditava que ela compareceria. Eu presumi que o convite não daria em nada, que apenas diria como ela foi importante para mim e que o trabalho dela teve resultado”, disse Christin ao ABC News.

Tudo começou com os estudos da agora doutora na escola O.C. Johnson no Arizona, nos Estados Unidos. Ao fim de 1997, Judith escreveu na avaliação da aluna: “Foi um prazer tê-la na classe. Continue com o bom trabalho e me convide para sua formatura em Harvard!”.