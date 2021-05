Cultura ‘Muitos perderam seu sustento’, diz Luan Santana no Dia do Trabalho

A crise econômica que foi intensificada com a chegada do novo coronavírus fez com que muitos perdessem seus empregos, sobretudo no Brasil. Por isso, Luan Santana decidiu usar as redes sociais neste sábado, dia 1º, para desabafar sobre o tema.

“Difícil escrever um post de ‘Dia do Trabalho’ em um período em que muitos perderam o seu sustento. Fica difícil falar até mesmo do meu trabalho e da minha classe. Músicos, equipe técnica, profissionais do entretenimento, que há mais de um ano (devido a paralisação dos eventos) não sabem o que é exercer sua funções pelas estradas desse país”, escreveu.

Em postagem feita nos perfis oficiais que mantém no Instagram e no Twitter, o cantor ressaltou a criatividade daqueles que – mesmo diante de tantos desafios – estão conseguindo dar a volta por cima. “Feliz Dia do Trabalho para todos aqueles que estão conseguindo se reinventar em plena pandemia. Que tudo isso passe logo, que a gente siga se ajudando e que cada um possa recuperar os seus empregos, para poder viver com a dignidade do seu esforço. Os tempos são difíceis, mas sigo acreditando que o sol vai brilhar muito mais forte”, concluiu.