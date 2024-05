‘Muito medo do julgamento’: entenda o que é disforia, estado que afeta Maya Massafera

Maya Massafera, que se encontra em Cannes para o Festival de Cinema Internacional, compartilhou um desabafo em suas redes sociais na última quarta-feira, 22. A influenciadora explicou sobre seu estado de disforia, e como se sente com relação à sua transição de gênero. “Teve dia que eu fiz a maquiagem, tirei as fotos, e simplesmente não fui porque fiquei com muito medo do julgamento”, escreve Maya.

Ela explicou que vazaram muitas notícias distorcidas, fazendo com que se pronunciasse. “Hoje quero falar sobre minha disforia e como eu gostaria que vocês pegassem esse exemplo e levassem para a vida de vocês. Todo mundo tem coisas boas e ruins. Eu, por exemplo, tenho o lado ruim de ter perdido 40 anos em um corpo que não me pertencia. E tem um lado bom, de ter feito minha transição longe de tudo e de todos. Pude me dar esse luxo”, revelou, em seus stories do Instagram.

Maya, que estava no processo de transição durante o período de quase um ano, continuou seu relato. “Conversando com meus médicos e psicólogos, entendo que essa minha felicidade é o estado normal da maioria da população. Todo mundo que nasce e se identifica com o corpo em que nasceu tem esse estado. Provavelmente, vou me acostumar com o meu gênero e essa felicidade vai se tornar normal para mim, como é para vocês.”

Ela explicou que é uma pessoa feliz como todos, que também que tem momentos felizes e tristes, mas que enfrenta a disforia frequentemente. “Isso começou quando eu comecei minha transição. Os médicos me falaram que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos de transição. Às vezes, a disforia é tanta que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém.”

“Fiquei meses na cama, sem força, e não sei como faria se não pudesse dar esse tempo de tudo. Lembrando vocês que eu falo apenas pela Maya. Não falo por todas as trans. Não generalizem.”

Sobre o assunto, Maya finalizou explicando: “Quando falei para vocês pegarem meu exemplo, é para não se cobrarem tanto. Essa minha viagem para Cannes está maravilhosa. Mas teve dia que eu não saí do quarto por disforia … Para finalizar esse assunto da disforia, eu estou ótima. Feliz da vida. Mas tenho meus momentos avassaladores”.

“Eu amo vocês e prometo que a Maya vai ser uma influência positiva.”

O que é a disforia?

Dentro do contexto de transição de gênero, “viver em um corpo que não corresponde ao seu próprio gênero pode ser motivo de sofrimento, muitas vezes intenso. Sentimentos como tristeza, raiva e culpa compõem o que se denomina disforia de gênero. Trata-se de um estado de profundo incômodo e infelicidade que acomete grande parte da população trans, em diversos momentos de suas vidas. É importante destacar que a disforia de gênero não é uma doença mental”, diz o Hospital Oswaldo Cruz, sobre a condição.

A instituição comenta também sobre cirurgias de afirmação de gênero, que podem envolver procedimentos faciais e corporais, como a feminização facial, tireoplastia (redução do pomo de Adão), mamoplastia de aumento e a redesignação sexual feminizante (transformação do pênis e testículos em vagina e vulva), no caso de mulheres trans.

O hospital menciona também que a realização dos procedimentos pode ajudar com a disforia, além de “contribuir para o aumento na autoestima e autoaceitação e reduzem sintomas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático”.