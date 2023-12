Mudança de humor

Fugir da padronização de personagens imposta pela tevê é um objetivo comum de boa parte dos atores. Felipe Simas, por exemplo, sempre esteve em busca de novas possibilidades nas novelas, mas acabou enfileirando papéis bem parecidos diante do vídeo. Essa realidade, no entanto, ganhou uma nova configuração a partir do deputado Heitor, de “Fuzuê”, da Globo. Na atual novela das sete, o ator tem a chance de se aventurar pela comédia escrachada pela primeira vez na tevê. “Logo no começo, eu percebi que tinha algo muito rico artisticamente nas mãos. Sabia que isso iria me tirar da zona de conforto. O Heitor é um personagem muito teatral e que exige uma grandiosidade em cena. Passa longe de qualquer naturalismo”, explica.

Na história escrita por Gustavo Reiz, Heitor é casado com a vilã Preciosa, papel de Marina Ruy Barbosa. Deputado conhecido, ele está sempre na mídia por suas ideias mirabolantes e projetos polêmicos. De um jeito um tanto escancarado e quase fanfarrão, Heitor manipula o que for preciso de acordo com seus interesses e é capaz de falar as maiores barbaridades de forma natural. Carismático, tenta manobrar a iminente falência da família, administrando as dívidas com seus proventos e propinas com a ajuda do seu assessor de caráter duvidoso.

“O grande fuzuê do Heitor é a própria Preciosa. Ele é completamente dependente dela. Por isso, faz tudo o que ela pede. Apesar das vilanias, ele tem um bom coração”, defende.

Sua última novela foi “Salve-se Quem Puder”, que foi ao ar entre 2020 e 2021. Como foi o convite para participar de “Fuzuê”?

Eu estava nos Estados Unidos quando chegou o convite. Já estava lá fora há um ano, tirando um período sabático. Me ligaram avisando sobre um personagem, mas inicialmente não era para viver o Heitor. Fiquei pensando se voltaria ou se ficaria com a minha família por lá. Li o personagem e gostei bastante. Mas ainda ponderando e analisando tudo.

Dentro de todo esse processo, como exatamente o personagem do Heitor chegou até você?

Chegou um outro convite e me pediram para enviar um vídeo de uma cena. Essa cena já era para o Heitor. A equipe da novela queria ver como seria o Felipe na pele do Heitor. A cena era muito bacana. Era dentro de um contexto em que o Heitor exercia a função de deputado. Desde que fiz essa cena, eu entendi que tinha algo artisticamente muito rico nas minhas mãos.

Como assim?

Sabia que o Heitor seria um personagem que me tiraria da zona de conforto. Não que meus personagens até aqui tenham sido simples. Mas eram em um terreno conhecido. O Heitor vai no oposto de tudo que já fiz. Naturalismo não existe. Ele é teatral, exige bastante do físico. É um personagem exagerado. Sempre quis um papel assim. Minha atuação sempre foi muito baseada no cinema mudo. Tem muito corpo presente em cena. Então, uma obra naturalista não me deixava ousar tanto.

O Heitor é um deputado que manipula o que for preciso de acordo com seus interesses e é capaz de falar as maiores barbaridades de forma natural. Como foi seu trabalho de pesquisa e referência para compor o personagem?

Estamos fazendo uma grande sátira do que vivemos politicamente. Eu acredito na política, mas a gente entende que muitas coisas são complexas. Há uma parcela do ser humano que é corrompida. A minha pesquisa foi baseada numa figura internacional. Foi minha referência, mas prefiro não revelar o nome. É um ex-político. Não está mais em atividade.

Na sua visão, o Heitor está inserido no grupo de vilões da novela?

Eu acho que é um vilão atrapalhado. Ele só faz as vilanias porque ama a Preciosa, que é vilã. No fundo, ele tem um bom coração. Gosta de se relacionar com as pessoas, conversar… Talvez ele seja aquele gente-boa que vacila. O Heitor faz, na verdade, o que a Preciosa quer. Então, não acho que eu veja o Heitor como vilão.

Além de “Fuzuê”, você também pode ser visto na série “As Aventuras de José e Durval”, que acaba de chegar ao catálogo do Globoplay. O que chamou a sua atenção nesse trabalho?

Não conhecia a história deles (da dupla Chitãozinho e Xororó). Quando pegamos o roteiro, passamos a entender o contexto em que viveram, as dificuldades e superações. Não fazíamos ideia do que tinham passado para chegar onde chegaram. É uma série que também carrega uma mensagem de esperança, de dedicação com o seu sonho. Todo mundo que tiver um sonho e observar tudo o que eles fizeram durante sua trajetória, com certeza vai ser inspirado a não desistir.

Na série baseada na vida da dupla Chitãozinho e Xororó, você contracena com seu irmão Rodrigo Simas. Como foi trabalhar ao lado dele?

Trabalhar com o Rodrigo sempre foi o lugar mais seguro com relação ao projeto. Estar junto com o meu irmão nessa série me trouxe muita confiança. Desde o início, prometemos que toda vez que pegássemos o roteiro, estaríamos juntos, para entendermos, sentirmos e nos olharmos. Me lembro quando o Rodrigo assistiu a todos os episódios e me contou que sentiu que estávamos muito conectados. Ouvindo isso, entendi todo o processo que passamos e vivemos. Às vezes, nem parecia que estávamos em cena. Ficávamos 24 horas por dia juntos, tudo o que vivemos fez parte do processo de criação. Temos linhas artísticas enraizadas no mesmo lugar, com vertentes diferentes, cada um foi por um caminho, pela sua escolha. Só que nos reconhecemos muito pelo olhar, pelo toque, pelo abraço, pela respiração, pela fala.

Vocês interpretam Chitãozinho & Xororó na fase adulta e não chegaram a contracenar com Pedro Tirolli e Pedro Lucas, os atores que revivem a infância da dupla. Teve troca entre vocês?

Eles são demais. Desde o primeiro encontro que tivemos com eles, sentimos como é impactante sua arte, a musicalidade que eles têm. E quando nos encontrávamos, literalmente, conseguíamos nos reconhecer neles. Essa conexão fez toda a diferença. Quando eu ia fazer alguma cena com lembrança do passado, já imaginava os dois fazendo. E são características parecidas também de personalidade, não só fisicamente.

“Fuzuê” – Globo – De segunda a sábado, às 19h30.

Memórias

As gravações de “As Aventuras de José e Durval” foram especiais para Felipe Simas. Mas o ator não queria ficar apenas com as lembranças na memória ou o conteúdo disponível no Globoplay. Felipe levou algumas recordações das gravações. “Guardei dois pedaços de aplique, de uma cena de briga que fizemos. Me lembro que nos embolamos na lama e, no fim do dia, fomos para a caracterização, começaram a tentar desfazer o nó. Tentaram, tiraram vários apliques e sobraram dois completamente embolados. Achei significativo, cortei e guardei”, explica.

A série, que aborda a trajetória de Chitãozinho e Xororó, contou com diversas sequências fortes e emocionantes. “Foram vários momentos em que realmente nos olhamos e compartilhamos sensações que jamais serão revividas, mas jamais serão esquecidas. Com o meu irmão, eu realizei um sonho que eu não sabia que tinha”, valoriza.

Antigas relações

Em “Fuzuê”, Felipe repete uma parceria de bastante sucesso com Marina Ruy Barbosa. Os dois fizeram um bem-sucedido par romântico em “Totalmente Demais”. A trama foi originalmente exibida em 2015, mas, por conta das paralisações da pandemia de Covid-19, ganhou uma reprise na faixa das 19h no caótico ano de 2020. “É muito bom reencontrar a Marina em cena. Os atores precisam se descobrir diante das câmeras. Como já nos conhecemos, todo esse processo funciona de forma mais fácil. Tivemos uma parceria muito feliz como Eliza e Jonatas e não será diferente com a Preciosa e o Heitor”, torce.

Instantâneas

Felipe é filho do mestre capoeirista Beto Simas.

Além de Rodrigo, Felipe também é irmão do ator Bruno Gissoni.

O ator estreou na tevê em “Malhação”, em que viveu o vilão Cobra.

Em 2016, ele viveu o jogador Garrincha no filme “Pelé: O Nascimento de uma Lenda”.