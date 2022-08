MTV confirma show de Anitta no ‘VMA 2022’; cantora ainda concorre a prêmio

A MTV divulgou nesta sexta-feira, 5, que Anitta se apresentará no Video Music Awards 2022 (VMA), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no dia 28 de agosto. Outros artistas também foram confirmados, entre eles J Balvin, Marshmello, Khalid e Panic! At The Disco.

Anitta, que foi a primeira a ter a performance anunciada oficialmente, também recebeu indicação ao prêmio na categoria Melhor Artista Latino, com o hit global Envolver. Ela é a primeira artista brasileira solo a ser indicada ao VMA.

Em 2021, a cantora participou da premiação com uma performance da música Girl From Rio durante um dos intervalos do Video Music Awards. Anitta lançou nesta sexta-feira o clipe Gata.

De acordo com os organizadores do evento, Anitta deve estrear no palco principal da premiação. Em breve, mais shows serão anunciados.