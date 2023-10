Motorista que atropelou Kayky Brito critica ator e família após pedido por reencontro

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones Coelho da Silva, criticou o ator e a família após uma série de pedidos por um reencontro. Segundo o condutor, ele não teve retorno das mensagens que enviou ao artista depois da alta do hospital.

“Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim”, declarou Diones em uma entrevista ao portal iG. O motorista contou sentir uma “resistência” da família por uma conversa entre os dois.

Ele disse ter enviado mensagens a Sthefany Brito, irmã do ator, mas relatou que não obteve retorno. Em contato com a assessoria da atriz, o condutor foi informado de que iria “ver Kayky no momento certo”. “Sinto muito frio o contato de lá para cá”, afirmou.

Em relação ao ator, o motorista comentou que também não teve respostas de Kayky às mensagens que lhe enviou e criticou não ter tido o nome citado no vídeo que o artista gravou após receber alta. “Agradeceu ao motorista e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele, dar um abraço, selar e virar a página”, declarou.

Após a repercussão das falas, Diones publicou um story no Instagram dizendo que não pretende mais comentar o caso. “A partir de hoje, quero virar essa página. … Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém, nem por qualquer comentário na internet. Continuo amando a cada um”, escreveu.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Kayky Brito pedindo um posicionamento sobre as declarações do motorista, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Diones comentou em vídeo publicado por Kayky Brito após a alta

Após ter recebido alta, Kayky publicou um vídeo no último dia 10 em que agradecia a Diones. “Obrigado todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem, obrigado ao motorista que salvou minha vida, obrigada a minha família, beijo no coração”, disse.

À época, o motorista realizou um comentário na publicação em que pedia pelo reencontro. “Quero muito poder te dar um abraço, estar com você. Estou aguardo seu contato para esse momento que espero tanto”, escreveu.

Kayky foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Diones chegou a prestar socorro ao ator, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O artista sofreu politraumatismos e ficou internado por 27 dias no Hospital Copa DOr, na capital fluminense.

No dia 27 de setembro, a Polícia Civil concluiu o inquérito do atropelamento e informou que o condutor não responderia por nenhum crime. Conforme as investigações, ele estava abaixo do limite da velocidade permitida e prestou socorro.