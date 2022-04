Motivação para mergulhar no novo trabalho por inteira

Larissa também aguarda a estreia de seu terceiro trabalho no streaming: “O Rei da TV”, uma série sobre Silvio Santos, para o Star+ - Foto: DIVULGAÇÃO

Laboratório é um processo comum para atores que estão descobrindo seus personagens. Larissa Nunes, porém, teve algumas surpresas enquanto tentava se preparar para interpretar a professora Letícia de “Além da Ilusão”. Primeiro, passou por dificuldades em função do período de pandemia, assim como os outros colegas. Mas uma particularidade chamou sua atenção: a falta de referências de mulheres pretas nos anos 1940, período em que a história se passa. “Há poucas imagens emblemáticas sobre mulheres pretas nesse período. Tive dificuldades de encontrar professoras na minha pesquisa”, lamenta.

O choque inicial, porém, parece ter se transformado em motivação para mergulhar nesse trabalho por inteira. Hoje com 26 anos, Larissa aproveitou para se inspirar em pessoas que estavam próximas da sua realidade. Principalmente nas que fizeram parte da sua própria família. “Me inspirei em todas as mulheres e meninas pretas que conheci. Relembrei, com atenção, das minhas avós. Uma nasceu nos anos 1930 e a outra, nos anos 1920 – ela chegou a trabalhar como redatora de um jornal regional em Vitória da Conquista, na Bahia”, conta.

O trabalho de pesquisa não deixou de envolver questões ligadas ao magistrado no período retratado. Porém, pelo fato de o folhetim estar relacionado ao universo do ilusionismo e da mágica, Larissa decidiu beber de mais uma fonte: as grandes estrelas negras do cinema norte-americano. “Como a Eartha Kitt, a Dorothy Dandridge. E também na doçura de Judy Garland, em ‘O Mágico de Oz’. Essa combinação diversa me alimentou muito no processo de construção de Letícia”, revela.

Um ponto que chama atenção na trajetória de Letícia em “Além da Ilusão” é sua vida amorosa. Amiga de infância de Bento e Lorenzo, papéis de Matheus Dias e Guilherme Prates, respectivamente, a jovem acabou se envolvendo com o primeiro, com quem iniciou um namoro. Mas Lorenzo, desde criança, também é apaixonado pela amiga. Ao saber que os dois vão se casar, o rapaz, então, se alista na Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Segunda Guerra. Só que Bento, tomado por gratidão pelo amigo e decidido a protegê-lo, faz o mesmo. “A relação dos três é de intimidade e proteção. Por isso, a história pode trazer algumas reviravoltas”, avisa Larissa.

Na verdade, a atriz não chega a ver a relação de amor de Letícia e Bento apenas como um encontro romântico. Para ela, há uma união de ideais ali importante para o desenrolar do casal. “Ele é um jovem escritor. Esses personagens também sonhavam. A Letícia é essa mulher que é muito responsável pela família, mas também é meiga, uma jovem romântica”, avalia Larissa, que torce por mais oportunidades de trabalho. “Acho que é o momento de trazer personagens negras para a tevê”, enfatiza.

Primeiros passos

Larissa é formada na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, a ECA. Seus primeiros papéis na tevê vieram no streaming, pela Netflix. Primeiro, em 2018, ela fez parte do elenco de “3%”, atuando em episódios da segunda e da terceira temporada. Mais tarde, entre 2019 e 2020, conquistou uma das principais personagens de “Coisa Mais Linda”, também na plataforma paga, atuando ao lado de Pathy Dejesus e Maria Casadevall. “Sou recém-chegada no Rio de Janeiro e saí de trabalhos mais curtos no audiovisual. Mas fui muito bem recebida pelos meus colegas de elenco em ‘Além da Ilusão’”, valoriza a paulistana, que tem 26 anos.

Para ela, interpretar a batalhadora Letícia na história de Alessandra Poggi tem um significado ainda mais especial, em função do período em que o Brasil se encontra. “Fazer uma professora que pode viver o próprio sonho de ensinar, e não apenas se tornar aquilo que determinam pra ela, é um sinal de que as coisas na dramaturgia e na vida real estão em transformação”, avalia.

Instantâneas

Desde 2017, ela concilia a carreira de atriz com a de cantora e já lançou três EPs.

A atriz também participou do espetáculo “Ícaro and the Black Stars”, protagonizado por Ícaro Silva.

Para diferenciar seu caminho musical da carreira de atriz, Larissa adotou, como cantora, o apelido Larinu, uma espécie de junção de seu nome e sobrenome.