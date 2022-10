Mostra: novo filme de Bellocchio e lançamento de livro estão entre destaques

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ingressa no segundo fim de semana cheia de atrações que prometem fazer a cabeça dos cinéfilos, e não apenas. Por sua obra marcada pelo rigor estético e pela indagação política, o italiano Marco Bellocchio já venceu o Prêmio Leon Cakoff, que leva o nome do criador do evento. Ele integra de novo a seleção com Noite Exterior – Partes 1 e 2. O filme feito para TV encontra outro viés para voltar ao tema que o grande diretor já abordou em Bom Dia, Noite – o sequestro de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas. Na versão anterior, Bellocchio fechava o ângulo e fazia seu filme quase todo em torno da ligação de Moro com seus sequestradores.

O quadro agora se amplia. A família, o Parlamento, a imprensa, até o papa. Noite Exterior terá sessões a partir das 14 h desta sexta, 28, no Itaú Frei Caneca, mas não se preocupe se parecer impossível correr para assistir a dois filmes de 160 min cada. Você pode se planejar para as próximas sessões. Sábado, 29, no Cine Marquise, a partir das 17h45; domingo, 30, no Itaú Frei Caneca, 16h20; e dia 2, quarta-feira, no CineSesc, 17h15.

Quem conhece Maria do Rosário Caetano e tem acesso ao Almanakito dela – uma revista digital que circula muito entre cinéfilos de todo o Brasil -, sabe que nesta sexta, 28, no final da tarde, ocorrerá na Sala Cinemateca, a sessão de autógrafos do volume que a jornalista de cinema organizou sobre o movimento estudantil e as invasões da Universidade de Brasília. UnB Anos 70 – Memórias do Movimento Estudantil é um livro colaborativo, com depoimentos de quem viveu aquele período tão intenso.

Dá tempo de ir, pegar o autógrafo e correr para o Itaú Augusta onde, às 21h10, estará começando o longa de José Eduardo Belmonte, O Pastor e o Guerrilheiro, que, entre outras coisas, aborda o aparelho repressivo na UnB. O filme é muito rico e complexo, tem um olhar muito interessante sobre o fenômeno do neo pentecostalismo no Brasil e, muito importante, tem uma atuação extraordinária de César Mello. Belmonte já havia trabalhado com ele na TV, na série Carcereiros. Sabia do que César é capaz. O cara também é conhecido dos musicais. Um ator completo, poderoso. Não dá para ver nesta sexta? Ainda tem na terça, 1º, no Anexo do Itaú Augusta, às 16h30.