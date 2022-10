Mostra de Cinema de SP: Saiba onde assistir a sessões gratuitas

Um dos maiores e mais importantes eventos da área de audiovisual do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta, 20, e segue até o dia 2 de novembro, em diversas salas da capital paulista. Em alguns locais, o público poderá conferir as sessões de forma gratuita.

As exibições gratuitas serão no Vão Livre do Masp, que terá dois filmes brasileiros inéditos, nas plataformas Sesc Digital e Spcine Play, com 15 títulos disponíveis, e outros cinco pontos, incluindo a Cinemateca, que receberão sessões de Realidade Virtual.

Criada por Leon Cakoff em 1977, a Mostra deste ano ganhou cartaz assinado pelo artista Eduardo Kobra e conta com 223 filmes, sendo 73 brasileiros e 130 estrangeiros.

APLICATIVO

Para a edição 2022, a Mostra conta com um aplicativo gratuito, que pode ser baixado Android (a partir da versão 7) e IOS (a partir da versão 11.4). Nele, o púbico pode adquirir pacotes de ingressos das sessões presenciais, reserva de ingressos para credenciados e compra de tíquetes individuais, além de ter acesso à agenda de programação de filmes.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA da 46ª MOSTRA

REALIDADE VIRTUAL

Os filmes em Realidade Virtual estão de volta à Mostra após dois anos. Como é de costume, o evento segue a evolução tecnológica dentro de novas perspectivas estéticas e de linguagem. Veja locais de exibição a seguir.

Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino)

20 à 25 de outubro, das 15h30 às 20h30

Entrada gratuita, de hora em hora

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena S/N)

21 de outubro, das 15h30 às 20h30