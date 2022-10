Mostra de Cinema de SP: Começa venda de ingressos; confira preços

Aguardado evento que mexe com a capital paulista, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo será realizada de 20 de outubro a 2 de novembro. Em diversas salas, evento conta este ano com 223 filmes, sendo 73 brasileiros e 130 estrangeiros. A Mostra, como é carinhosamente chamada pelos cinéfilos, ganhou cartaz feito pelo artista Eduardo Kobra.

Para a edição 2022, a Mostra conta com um aplicativo gratuito, que pode ser baixado Android (a partir da versão 7) e IOS (a partir da versão 11.4). Nele, o púbico pode adquirir pacotes de ingressos das sessões presenciais, reserva de ingressos para credenciados e compra de tíquetes individuais, além de ter acesso à agenda de programação de filmes.

Nesta 46ª edição, a Mostra de São Paulo será praticamente com sessões presenciais, mas contará com alguns programas nas plataformas da Spcine e do Sesc Digital.

ABERTURA

A cerimônia da abertura da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, para convidados, será realizada na quarta, 19, a partir de 20h, na Cinemateca Brasileira. A apresentação será feita por Renata Almeida, diretora da Mostra, e Serginho Groissman e terá em seguida a exibição do filme Triângulo da Tristeza (Triangle of Sadness), de Ruben Östlund, que foi o grande vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

O PÔSTER

Criado pelo artista Eduardo Kobra, o pôster da 4ª edição da Mostra de São Paulo ganhou o título de Volte a Sonhar. Nele, uma menina tenta alcançar a lua, uma referência ao filme A Viagem à Lua, de Georges Méliès, feito 120 anos atrás, e tendo a imagem da cidade de São Paulo ao fundo. A ideia foi mostrar que o cinema pode abrir horizontes em lugares inimagináveis e nos levar ao universo dos sonhos, onde diferentes perspectivas se abrem para a fantasia e a criatividade, de acordo com o comunicado.

ALGUNS DESTAQUES

Bardo

Filme da Netflix, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu

Sem Ursos

Ganhador do Prêmio Especial do Júri de Veneza deste ano, o iraniano Jafar Panahi não pôde recebe por estar preso em seu país

Regra 34

Filme que deu a Julia Murat o Leopardo de Ouro, no Festival de Locarno

INGRESSOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

PERMANENTES E PACOTES DE INGRESSOS

A partir do dia 15 de outubro inicia a venda das permanentes e pacotes pelo app do evento (disponível para download a partir do dia 14, sexta-feira) e pelo site da Velox.

A troca de ingresso ocorre pelo app, 5 dias antes de cada sessão.

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600.

Permanente Especial (para sessões de 2ª a 6ª feira até às 17:55h, inclusive – não contempla finais de semana nem sessões noturnas): R$ 150.

Pacote de 40 ingressos: R$ 410.

Pacote de 20 ingressos: R$ 250.

INGRESSOS AVULSOS

Disponível para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24.

Sextas, sábados e domingos: R$ 30.

INGRESSOS – CIRCUITO COM PREÇOS POPULARES:

Circuito Spcine: CCSP – Centro Cultural São Paulo (sala Lima Barreto) e Biblioteca Roberto Santos: R$ 4.

SALAS DE EXIBIÇÃO

Circuito Pago

Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207)

Cine Marquise (Av. Paulista, 2.073)

Reserva Cultural (Av. Paulista, 900)

Cinesesc (R. Augusta, 2.075)

Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 2.424)

Cineclube Cortina (R. Araújo, 62)

Cine Satyros Bijou (Praça Franklin Roosevelt, 172)

MIS – Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158)

Espaço Itaú de Cinema – Augusta 1 (R. Augusta, 1.475)

Espaço Itaú de Cinema – Augusta Anexo (R. Augusta, 1.470)

Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca (Shopping Frei Caneca, R. Frei Caneca, 569)

Circuito com valores populares

Biblioteca Roberto Santos (R. Cisplatina, 505)

CCSP – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000)

Circuito Gratuito

Vão Livre do Masp (Av. Paulista, 1.578)

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n)

CEU Meninos (R. Barbinos, 111)

CEU Vila Atlântica (R. Cel. José Venâncio Dias, 840)

Centro de Formação Cultural Tiradentes (R. Inácio Monteiro, 6.900)

MAIS INFORMAÇÕES