Morte de Matthew Perry: médico deve se declarar culpado por distribuição de cetamina - O Liberal

Após uma aparição em um tribunal federal de Los Angeles nesta sexta-feira, 30, o médico Mark Chavez, de 54 anos, deve se declarar culpado nas próximas semanas por distribuir cetamina, um potente anestésico cirúrgico, que causou a overdose do ator Matthew Perry, estrela da série Friends. A confirmação veio de um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao The Hollywood Reporter.

Chavez é um dos cinco indivíduos indiciados na investigação pela morte do ator, que foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem, em sua casa em Pacific Palisades, em outubro de 2023. De acordo com as autoridades, Chavez também teria feito declarações falsas a um distribuidor atacadista de cetamina e usado uma receita falsa para obter o medicamento.

A investigação revelou uma rede criminosa que incluía dois médicos, uma governanta, o traficante Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, conhecida como “rainha da cetamina”. Além de Chavez, outros dois já se declararam culpados, enquanto Jasveen e Plasencia, considerados os principais réus, aguardam julgamento. A mulher está detida sem direito a fiança e Plasencia, que teve fiança fixada em US$ 100.000, será julgado em outubro.

Segundo o relatório do legista, a overdose fatal de Perry foi causada por uma dose letal de cetamina, resultando em superestimulação cardiovascular e depressão respiratória. A substância foi encontrada em seu sangue em quantidade equivalente à usada em anestesia geral, sendo apontada como a principal causa de sua morte, junto com fatores como afogamento e doença arterial coronariana.