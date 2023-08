Morrem a rapper Lil Tay, de 14 anos, e seu irmão Jason, de 19

A jovem rapper e influenciadora digital Lil Tay morreu aos 14 anos, segundo nota postada nesta quarta-feira, 9. No comunicado compartilhado no Instagram da artista, confirmou-se também a morte de seu irmão, Jason Tian, 19. As mortes estão sob investigação.

“É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire faleceu repentina e tragicamente”, diz o comunicado. “Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. O falecimento de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda”, diz nota.

A influenciadora ganhou fama no Instagram em 2018, aos 9 anos. Claire Hope, nome real de Lil Tay, viralizou com suas músicas de rap e vídeos de ostentação, acompanhada de notas de dinheiro e carros caros.

Desde então, a artista passou por algumas polêmicas familiares, como uma batalha de custódia entre os pais. Em 2021, seu irmão, Jason, chegou a criar uma campanha de financiamento no portal GoFundMe, alegando que o pai de Tay teria abusado a filha física e mentalmente.

Lil Tay não postava em suas redes sociais há 5 anos.

“Durante este período de imensa tristeza, nós pedimos gentilmente por privacidade enquanto nós passamos pelo sofrimento desta dor esmagadora, pois as circunstâncias das mortes de Claire e de seu irmão ainda passam por investigações”, afirmou a nota, supostamente publicada pela família.

“Claire para sempre ficará em nossos corações, sua ausência deixa um vazio insubstituível que será sentido por todos que a conheciam e a amavam.”