Morre William Hurt, ator de ‘o Beijo da Mulher Aranha’, aos 71 anos

William Hurt, ator conhecido por seu papel no filme O Beijo da Mulher Aranha, que lhe rendeu o Oscar, morreu neste domingo, aos 71 anos.

“É com grande tristeza que a família Hurt anuncia a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor de um Oscar, em 13 de maio de 2022, uma semana antes de seu aniversário de 72 anos. Ele morreu pacificamente, cercado por familiares, por causas naturais. A família solicita privacidade neste momento”, disse o filho do ator, Will, em comunicado ao site Deadline.

Em 2018, o ator revelou que havia sido diagnosticado com um câncer de próstata terminal, que se espalhou para seus ossos.

Recentemente, William Hurt participou de diversos filmes de super-heróis, vivendo o General Ross em Viúva Negra (2020), Vingadores: Ultimato (2019), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Capitão América: Guerra Civil (2016). Nas décadas recentes, esteve em O Incrível Hulk (2008), A.I.: Inteligência Artificial (2001) e Perdidos no Espaço (1998).

Mas foi em O Beijo da Mulher Aranha (1985), de Hector Babenco, que viveu seu papel mais premiado, vencendo o Oscar de melhor ator e o prêmio de melhor performance masculina do Festival de Cannes daquele ano.

Na premiação da academia, superou nomes como Jack Nicholson, Harrison Ford, James Garner e Jon Voight. Nos dois anos seguintes, concorreria novamente na categoria, por seus trabalhos em Filhos do Silêncio (1986) e Nos Bastidores da Notícia (1987).