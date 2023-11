Morre Suzanne Shepherd, de ‘Família Soprano’, aos 89 anos

A atriz Suzanne Shepherd, conhecida por seus papéis na série Família Soprano (1999) e no filme Os Bons Companheiros (1990), morreu na última sexta-feira, dia 17, aos 89 anos de idade, informou sua família à imprensa internacional neste fim de semana. A causa da morte não foi informada. Na produção sobre mafiosos, ela viveu Mary DeAngelis, mãe de Carmela Soprano (Edie Falco), em episódios que foram ao ar entre 2000 e 2007. Já no longa, Suzanne interpretou a mãe de Karen Hill (Lorraine Bracco). A atriz ainda fez dezenas de outras atuações na TV e no cinema, mas estava afastada de novos trabalhos desde 2018.