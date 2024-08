Morre Silvio Santos: ‘Ofereceu toda a sua vida para nos trazer alegria’, diz Mion

Apresentador do programa da TV Globo Caldeirão com Mion, Marcos Mion preparou uma homenagem a Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17. “Você é o maior de todos, a maior inspiração, tudo o que qualquer comunicador jamais sonhou em ser, em conquistar. Você é eterno, Silvio”, disse, lamentando a morte do dono do SBT, a quem se refere como “o maior de todos os tempos”.

Apesar de nunca ter trabalhado na emissora, Mion já participou do Programa do Silvio Santos algumas vezes. Ele dedicou sua carreira ao veterano da TV: “dedico a você toda a minha carreira”.

“Silvio Santos, parece até surreal que nos deixou, porque o Silvio sempre existiu e com certeza sempre vai existir. Para mim, como fã, é um dia de muita dor. E como comunicador, tudo que a gente faz na televisão, parte do Silvio. Ou se não partiu dele, passou por ele”, afirmou Mion antes de começar seu programa. “É um homem que ofereceu toda a sua vida para nos trazer alegria.”