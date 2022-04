Cultura Morre Rafael Kent, um dos maiores diretores de audiovisual do país, aos 42 anos

Rafael Kent, um dos maiores diretores de clipes musicais do Brasil, morreu neste sábado, 23, aos 42 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do estúdio de criação Cave, onde ele era sócio e diretor de cena.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Rafael Kent, sócio e diretor de cena da CAVE. Agradecemos o carinho e orações de todos. Em breve dividiremos mais informações com todos vocês”, informou o comunicado.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Kent trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Emicida, Ludmilla, Seu Jorge, Marcelo D2 e outros.

Em suas redes sociais, alguns artistas deixaram mensagens de despedida. “Te amo, meu irmão. Vai em paz. Ficamos aqui com toda sua fome de viver”, escreveu D2. “Que notícia triste. Difícil acreditar. Descanse em paz e obrigado por tudo”, lamentou Tico Santa Cruz.

Emicida compartilhou a notícia em seu Twitter e agradeceu ao diretor pelos trabalhos realizados juntos. “Perda imensa, malandro genial. E um cara divertido e da hora de trabalhar demais. Coração apertado aqui. Meus sentimentos à família nesse momento. Obrigado por nos ajudar a contar histórias maravilhosas, mano.”