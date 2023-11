Morre Paulo Hesse, ator de ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Paraíso Tropical’, aos 81 anos

O ator Paulo Hesse morreu na terça-feira, 14, aos 81 anos. A informação foi divulgada por amigos do ator, incluindo a atriz Bárbara Bruno, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Paulo teve um extenso trabalho na atuação, com passagens pelo teatro, cinema e televisão.

Ele estreou nas novelas ao participar de O Machão, de 1974, na TV Tupi.

Desde então, participou de mais de 20 obras em outras emissoras de TV, de Paraíso Tropical a Água na Boca.

Entre seus papeis mais conhecidos, está o Delegado Sansão Farias, de O Cravo e a Rosa, da TV Globo.

“Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, escreveu Bárbara Bruno.

Cléo Ventura também falou do amigo nas redes sociais. “Adeus, querido Paulo Hesse”, publicou.

“Amigo dos palcos, da vizinhança… da vida! Grandioso ator”, publicou a amiga e também atriz Daliléa Alaya. “Amigo, você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu! Você era forte, lindo e claro como o sol. Continue a sorrir, esse teu sorriso contagiante! Encontre-se com Deus e descanse em seus braços.”

O velório e sepultamento de Paulo acontecerá na quinta-feira, 16, a partir das 9 horas, no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo, confirma a administração do local.