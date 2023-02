Morre o ator Ilya São Paulo, aos 59 anos

Morreu nesta terça-feira, 31, o ator Ilya São Paulo, aos 59 anos, que esteve recentemente na TV na novela Amor de Mãe (2019). A informação foi compartilhada pelo também ator Anselmo Vasconcelos por meio de uma publicação no Facebook.

O ator, que passou um tempo internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para de um ferimento no ombro, foi encontrado morto por sua esposa, a atriz Claudia Provedel. Em sua postagem, Anselmo falou sobre como conheceu o amigo.

“Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo”, relembra. Seu irmão, que interpretou Zeca no remake de A Viagem (1994), morreu aos 41 anos, em 2006, após complicações de uma pancreatite. “Claudia Provedel cuidou dele com amor e companherismo. Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as historias da vida e seus fins. É triste”, completou o amigo.

Ilya São Paulo era baiano de Feira de Santana e começou sua carreira no cinema, dirigindo o documentário Riachão do Jacuípe. Em 1974, dirigiu o curta Memórias de um Fantoche. Nesse mesmo ano, atuou em O Amuleto de Ogum. Na televisão, começou trabalhando na Globo na novela Perigosas Peruas, de 1992. Também esteve no remake de Irmãos Coragem, nas minisséries Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, Hoje É Dia de Maria, JK, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, além das novelas Kubanacan, Caras e Bocas e Sete Pecados.