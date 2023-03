Morre no Rio de Janeiro, aos 82 anos, o ator e diretor Antonio Pedro

Morreu neste domingo, 12, aos 82 anos, o ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A Globo confirmou a notícia e informou que o velório será realizado nesta segunda-feira, 13, a partir das 10h30, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência.

Antonio Pedro morreu de insuficiência renal e cardíaca – Foto: Tata Barreto / Globo

Antonio Pedro nasceu em 11 de novembro de 1940 no Rio de Janeiro, batizado como Antônio Pedro Borges de Oliveira. Ele começou a carreira na década de 1960, fez cursos e especializações em Paris, e, desde então, atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão.

Sua atuação na TV começa na extinta Tupi, em 1969, em Super Plá. Em 1972, fez estreia na Globo, com um personagem na novela O Bofe. São muitas novelas, programas humorísticos, infantis e séries, como Sassaricando (1987), Bebê a Bordo (1988), Escolinha do Professor Raimundo (1990/92/94), Caça Talentos (1996), Explode Coração (1996), Sítio do Picapau Amarelo (2002), A Diarista (2006), Malhação (2007/2009) e Zorra (2015-2017). Os últimos trabalhos na Globo foram Bom Sucesso (2019), Shippados (2019) e Filhas de Eva (2021).

Antonio Pedro esteve presente em clássicos do cinema nacional, como Gabriela, cravo e canela (1983), Dias Melhores Virão (1989), O que é isso Companheiro (1997) e também na maioria dos filmes de Hugo Carvana. Entre seus últimos em filmes, estão o infantil DPA 2 (2018) e a comédia Meu Passado me Condena 2 (2015).

Na década de 1980, foi nomeado diretor de teatros da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Atuou ainda como coordenador do projeto Teatro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e criou, produziu e encenou 17 espetáculos, vídeos e palestras. Ele deixa três filhos: as atrizes Alice Borges e Ana Baird e Fabio Borges, de seu relacionamento mais recente, com Andrea Bordadagua.