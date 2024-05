Morre Morgan Spurlock, diretor de ‘Super Size Me’, aos 53 anos

O diretor Morgan Spurlock morreu na última quinta-feira, 24, aos 53 anos, por complicações de um câncer. O documentarista ganhou destaque no filme Super Size Me: A Dieta do Palhaço, em que se alimentava somente de McDonalds por 30 dias.

A morte de Spurlock foi confirmada pela família do diretor. “Morgan deu muito através de sua arte, ideias e generosidade”, disse Craig, irmão do cineasta. “Hoje o mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele.”

Super Size Me: A Dieta do Palhaço (2004) foi o filme que trouxe mais reconhecimento a Spurlock, um documentário que levantou discussões sobre as condições de alimentação e saúde nos Estados Unidos. Ao final dos 30 dias consumindo somente alimentos da rede McDonalds, ele ganhou cerca de 25 quilos, teve disfunção hepática e afirmou que sofria de depressão. O filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem.

Considerado “excêntrico”, Spurlock era conhecido pelo estilo enérgico e senso de humor ácido em suas obras. Ele se dedicou a filmes sobre temas controversos, como a indústria da carne, em Super Size Me 2: Holy Chicken!, e a guerra no Afeganistão, em Where In The World is Osama Bin Laden, e dirigiu obras de variedades, como One Direction: This Is Us.