Cultura Morre Martin Mull, ator de ‘Two And a half Men’ e ‘Arrested Development’, aos 80 anos

Martin Mull, ator conhecido por seus papéis em séries de TV como Two And a Half Men, Arrested Development e Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, morreu aos 80 anos de idade, na última quinta-feira, 27.

A morte foi anunciada por sua filha, Maggie, no Instagram, na noite de sexta-feira, 28. Ela não citou a causa, mas destacou que se deu “após uma valente luta contra uma longa doença”. “Ele nunca foi sem graça. Meu pai terá sua falta sentida profundamente por sua mulher, filha, amigos, colegas, artistas, humoristas e músicos e muitos, muitos cães.”

Martin Mull fez diversos papéis em séries de TV e filmes, tendo iniciado a carreira nas telas nos anos 1970. Em 2016, foi indicado ao prêmio Emmy na categoria de melhor ator convidado para uma série de comédia, por seu papel como Bob Bradley em Veep.

Em Arrested Development, deu vida a Gene Parmesan, detetive particular que fazia aparições surpresa em alguns episódios e trabalhava para Lucille (Jessica Walter), a matriarca da família Bluth. Já em Two And a Half Men, interpretou um farmacêutico amigo de Charlie (Charlie Sheen) que vendia (e usava) drogas ilegais. Em Sabrina, por sua vez, foi o Sr. Kraft, diretor da escola em que a protagonista estudava.