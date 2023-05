Morre Martin Amis, autor de ‘a Zona de interesse’, aos 73 anos

Martin Amis, escritor britânico, morreu em sua casa em Lake Worth, na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta, 19 de maio de 2023, aos 73 anos de idade. O fato foi anunciado um dia após a exibição de The Zone of Interest no festival de Cannes. O filme é inspirado em um de seus romances, A Zona de Interesse, publicado no Brasil pela Companhia das Letras.

A “zona de interesse” era a maneira como os nazistas denominavam a área de aproximadamente 40 km² ao redor do enorme complexo de Auschwitz.

Conhecido por seu estilo cáustico, erudito e sombrio, ajudou a redefinir a ficção britânica entre os anos 1980 e 1990. Entre suas principais obras estão A Zona de Interesse (2014), Campos de Londres (1989), Grana (1984) e The Rachel Papers (1973), que também ganhou adaptação cinematográfica em 1989.

Também foi autor de livros como Experiência (2000) e A Viúva Grávida (2010), A Casa dos Encontros (2006), O Cão Amarelo (2003), Trem Noturno (1997), A Seta do Tempo (1991) e Os Outros – Uma História de Mistério (1981).