Morre Marlena Shaw, cantora de jazz, aos 81 anos

Marlena Shaw, cantora de jazz e R&B, morreu na última sexta-feira, 19, aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada por Marla, filha da artista, em uma postagem no Facebook. “Ela morreu em paz, ouvindo a algumas de suas músicas favoritas”, informou. Marlena Shaw ficou conhecida especialmente pela música California Soul, que teve sua popularidade estendida também graças a uma série de samples, como em obras de artistas como Gang Starr, Stereo MC e Diplo. Em mais de cinco décadas de carreira, ela lançou 17 discos por oito gravadores diferentes. A artista deixa cinco filhos. Com informações da agência Associated Press