Morre jornalista Mônica Figueiredo, em Lisboa, aos 66 anos

Morreu neste domingo, 20, a jornalista Mônica Figueiredo, aos 66 anos. A informação foi confirmada por Antonia Figueiredo, filha da jornalista. Ela morava em Lisboa, em Portugal, e enfrentava um câncer de pulmão em estágio avançado. Mônica se destacou pela importância em publicações direcionadas ao público feminino e juvenil, estando à frente de revistas como Capricho, Pais & Filhos e MTV. Em Portugal, a jornalista passou a vender bordados para se sustentar.

Mônica recebeu o diagnóstico de câncer e foi internada há três semanas. Na ocasião, a cantora Olivia Byington, amiga da jornalista, compartilhou uma vaquinha para auxiliar o tratamento.

“Faz tempo que ela vinha sentindo dores nas costas, sendo sempre atribuídas aos seus bordados lindos, bordados que vem sendo seu ganha-pão desde que veio para cá”, escreveu Olivia. “Outras reclamações eram atribuídas à covid longa. Tosse, mal-estar e um cansaço infinito.”

No domingo, Olivia lamentou a morte da amiga em uma publicação no Instagram. “Mônica não está mais neste plano, mas, com certeza, ficará na gente, otimista, fazendo festa, levando nossos projetos, fazendo os melhores prognósticos, com a empatia e a energia toda que ela não economizou”, escreveu.

O ator Gregório Duvivier, filho de Olivia, também usou a rede social para lamentar a notícia. “Mônica era melhor amiga-irmã da minha mãe, aquela tia que era sinônimo de novidade e graça, uma explosão de carinho, e tinha as casas mais gostosas que eu já entrei, e as melhores histórias para contar. E também metia medo, porque dizia o que pensava sem filtros. Meu pai dizia que ela era a única pessoa no mundo a quem minha mãe obedecia”, disse.

Colegas da jornalista, como Zeca Camargo, prestaram homenagens a Mônica. “Entre fechamentos caóticos e jantares que eram verdadeiros saraus culturais, costuramos uma ligação forte, que agora passa para outro plano. … Mônica se despediu hoje da gente, mas deixou a certeza de que sua amiga-irmã Rita Lee estava muito certa quando cantava: ‘Loucura pouca é bobagem!'”, escreveu.

O velório da jornalista ocorre nesta segunda-feira, 21, às 16h, em Lisboa.