Morre João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina que nasceu prematuro

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morreu nesta segunda-feira, 31. O bebê nasceu prematuro, no sábado, 29, após 22 semanas de gestação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera parto prematuro aquele que ocorre antes de 37 semanas de gravidez. O problema afeta 340 mil bebês todos os anos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

“A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira, 31. Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família”, diz o comunicado oficial do youtuber.

O humorista e a estudante de engenharia assumiram o relacionamento em outubro de 2020. Em março deste ano, divulgaram o sexo do bebê em um chá revelação.

Neste domingo, Whindersson fez uma postagem no Instagram em homenagem ao filho e a companheira. “A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me botou num lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo pra saber”, escreveu na legenda da foto em que aparece segurando a mão do bebê.