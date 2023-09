Morre Jack Sonni, o ‘outro guitarrista’ do Dire Straits, aos 68 anos

Jack Sonni, que ficou conhecido como o “outro guitarrista” da banda Dire Straits, morreu aos 68 anos. A informação foi confirmada pela conta oficial do grupo na quinta-feira, 31 de agosto. A causa da morte não foi divulgada.

“Nosso querido Jack deixou um vazio em nossos corações e almas. Sentiremos muito a sua falta, você está para sempre conosco”, diz uma publicação no Facebook do Dire Straits Legacy, projeto de reunião da banda.

Sonni se juntou ao Dire Straits em 1984, após a saída do guitarrista David Knopfer. Ele fez parte da gravação do disco Brothers in Arms (1985), que se tornou o maior sucesso comercial da banda e um marco na indústria do rock.

Ele passou apenas quatro anos no grupo, já que resolveu deixar a carreira de músico em 1988, após o nascimento de suas filhas gêmeas. Em 2017, no entanto, ele voltou a fazer shows com o projeto Dire Straits Legacy e com a banda The Leisure Class, que integrou nos anos 1970.

Mark Knopfler, que foi o guitarrista principal e cantor do Dire Straits, lamentou a morte de Sonni nas redes sociais nesta sexta-feira, 1º. “Jack era um verdadeiro entusiasta da guitarra que adorava tocar, improvisar e conversar sobre guitarras e amplificadores o dia todo”, disse.

“Ele se juntou a nós em turnê durante a era Brothers in Arms e levou a vida na estrada com a banda como um peixe na água. Jack fez amigos onde quer que fosse e seus muitos amigos em todo o mundo sentirão falta dele. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento”, completou