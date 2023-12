Morre Jabá, ex-baixista do Ratos de Porão, aos 60 anos

Jabá, ex-baixista do Ratos de Porão, morreu aos 60 anos. A notícia foi divulgada por Jão, guitarrista da banda, nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26.

“Venho trazer a triste notícia que hoje 26/12/23, às 10h30, meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou. Descanse em paz irmão”, escreveu Jão no Instagram.

Jão ainda postou um vídeo do baixista tocando. “Registros da última vez que subi num palco com meu querido Jabá no meu aniversário deste ano”, escreveu o guitarrista nos Stories do Instagram.

Jabá sofria com problemas de saúde há um tempo. Em setembro, a banda pediu ajuda financeira para o amigo, que estava internado por problemas no fígado e no rim.

“Venho em nome dele e da família pedir pra quem puder ajudar, seja com que quantia for. Vou passar o pix da irmã dele que está acompanhando ele e com certeza será responsável pelas melhorias que nosso amigo precisa. Fica aqui o nosso agradecimento em nome do nosso amigo que não tem como se sustentar e nem pagar os gastos que terá”, disse a banda em comunicado.

O baixista fez parte da formação original do Ratos de Porão. Com Jão e o baterista Betinho, ele fundou o grupo de hardcore em 1981.