Morre Ivonir Machado, fundador do Garotos de Ouro, aos 63 anos

Ivonir Machado, um dos fundadores do grupo Garotos de Ouro, morreu aos 63 anos na sexta-feira, 4, no Hospital Regional de São José na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O anúncio foi feito pela família por meio das redes sociais do artista.

A causa da morte não foi divulgada, mas sabe-se que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2018.

O artista estava morando na instituição de Longa Permanência Geriátrica, Fazenda Lar Vô Ziza, desde janeiro de 2022. Segundo a equipe do local, Machado foi hospitalizado no último dia 26.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido, Rei da Vanera, Ivonir Machado”, escreveu a família no comunicado.

Ivonir Machado ficou conhecido por compor e ser um dos fundadores do grupo gaúcho Garotos de Ouro. A banda ficou famosa pelas canções tradicionais do Rio Grande do Sul, em especial a Vanera, um ritmo brasileiro que se tornou característico do Estado.

Ao lado do irmão Airton Machado, Ivonir coleciona sucessos, como as músicas “Vuco-Vuco” e “Me dá um beijo”.

Airton morreu em 2021, decorrente de um acidente de trânsito. Na infância, ambos eram conhecidos como Irmãos Machadinho.