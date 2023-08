Morre, em SP, Oswaldo Siciliano, fundador da rede de livrarias Siciliano, aos 91 anos

Morreu na terça-feira, 22, aos 91 anos o editor Oswaldo Siciliano, dono da rede de livrarias Siciliano que já foi a maior do País. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 9 de agosto por problemas cardíacos.

Oswaldo Siciliano foi presidente Câmara Brasileira do Livro (CBL) entre 2003 e 2007. Entrou para o mercado editorial em 1940 para assumir o comando da Livraria Siciliano, fundada por seu pai, Pedro Siciliano, em 1928. A companhia chegou a ser a maior rede de livrarias do Brasil por anos.

Na CBL, a gestão de Oswaldo conseguiu estabelecer uma legislação para a desoneração fiscal do livro. O livreiro ainda participou, em 2006, da criação do Instituto Pró-Livro e da comemoração de 60 anos da Câmara Brasileira do Livro.

Em nota, a CBL lamentou a morte do editor e reiterou o seu legado. “A Câmara Brasileira do Livro lamenta profundamente a perda de Oswaldo Siciliano. Perdemos um grande defensor da cultura, do livro e do poder transformador das palavras”, escreveu a instituição.

“Ele deixa um legado marcante, não apenas por suas realizações notáveis, mas também por sua paixão inabalável pelo livro e pela leitura. Sua partida deixa um vazio na comunidade do livro com o seu legado de dedicação que continuará a inspirar escritores, leitores e todos aqueles que valorizam o poder das palavras. Suas realizações continuarão a inspirar gerações futuras a abraçar a magia dos livros.”

A Livraria Siciliano foi adquirida pela rede Saraiva em 2008 por R$ 60 milhões. Na época, somando as 36 lojas que já tinha com as 63 da Siciliano, ela se tornou a maior rede do País. A Saraiva está em recuperação judicial há cinco anos.