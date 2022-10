Morre Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli, em acidente aéreo em SP

Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli, apresentador do Jornal Hoje na Rede Globo, morreu aos 74 anos neste domingo, 9, em decorrência de um acidente aéreo em São Paulo.

Ela estava em uma aeronave de pequeno porte que caiu na cidade de Paranapanema, no interior paulista. O piloto, Euclides Brosch, de 78 anos, também não resistiu.

Segundo informações da Polícia Civil, o avião pertencia ao próprio piloto e acabou mergulhando nas águas da Represa de Jurumirim, próximo a um condomínio de chácaras. Autoridades estão apurando a causa do acidente.

O anúncio, que ainda não mencionava a causa da morte, foi dado pela apresentadora Ticiane Pinheiro, mulher do jornalista, através de um story publicado no Instagram.

“Vá em paz, sogrinha”, escreveu Ticiane em uma publicação em que aparece ao lado de Edna. “Já estou com saudade do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre”, completou.

Rafaella Justus, filha da apresentadora e enteada do jornalista, também prestou uma homenagem na rede social.

Em uma postagem em que apareceu ao lado da avó, Rafa escreveu: “Pensa em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é super amorosa e que é uma super vó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu”.

Ela ainda disse que foi um privilégio conviver com Edna, que a ensinou tanto. “Me despedir assim, do nada, foi muito difícil para mim. Estou sentindo muito a sua falta já”, completou Rafaella, chamando a avó de sua “fada madrinha”.

Kiki e Jô Pinheiro, irmãs de Ticiane, também homenagearam Edna nos stories do Instagram. “Você teve uma vida linda aqui na Terra”, afirmou Kiki.

Jô falou sobre a convivência e disse que “está difícil demais de acreditar” no falecimento. “Você era muito especial para ir embora tão rápido, tão nova e de uma forma tão trágica”, escreveu.

Até o momento, Cesar Tralli não se pronunciou nas redes sociais.