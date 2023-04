Morre Carmem Costa, mãe do cantor sertanejo Leonardo

Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, morreu neste sábado, dia 1º, em Goiânia, aos 85 anos. A informação foi compartilhada por Poliana Rocha, esposa do sertanejo, por meio de uma publicação no Instagram. Poliana explicou que estava acompanhando o marido em um exame de rotina quando foram surpreendidos com a notícia do enfarte de sua sogra. Eles foram para o apartamento dela e tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas infelizmente Carmem não resistiu. A equipe de Leonardo também confirmou o falecimento em uma nota, destacando a força de Carmem e sua dedicação em manter a família unida.