Morre aos 71 anos Andrew Woolfolk, saxofonista da banda Earth, Wind & Fire

Morreu no último domingo, dia 24, o saxofonista Andrew Woolfolk, da banda Earth, Wind & Fire. O músico tinha 71 anos e lutava contra uma doença há seis, segundo o amigo e companheiro de grupo Philip Bailey. A informação do falecimento de Woolfolk foi confirmada por Bailey em uma publicação em sua conta no Instagram. A causa da morte, no entanto, não foi revelada.

“Eu o conheci no ensino médio e rapidamente nos tornamos amigos e companheiros de banda. Andrew Paul Woolfolk era seu nome. Nós o perdemos, depois de estar doente por seis anos. Ele fez sua transição para a eternidade, desta terra dos mortos para a terra daqueles que vivem”, escreveu. “Grandes memórias. Grande talento. Engraçado. Competitivo. Inteligente. Rápido. E sempre estilizando. Vejo você do outro lado, meu amigo”, completou o vocalista do grupo.

Andrew Woolfolk nasceu no Estado americano do Texas e tornou-se membro do Earth, Wind & Fire em 1972. O saxofonista ajudou o grupo a vencer alguns Grammy, tendo participado de sucessos como September, Boogie Wonderland, Lets Groove, Thats the Way of the World e After the Love Has Gone.

Em 1985, o saxofonista deixou a banda, tendo voltado dois anos depois, se mantendo no grupo até 1993. Além de Earth, Wind & Fire, Woolfolk colaborou com artistas como Deniece Williams, Phil Collins e Stanley Turrentine.