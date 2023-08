Morre aos 25 anos Angus Cloud, ator que interpretou personagem Fezco em ‘Euphoria’

Angus Cloud, ator norte-americano que interpretou o personagem Fezco na série ‘Euphoria’ entre 2019 e 2022, morreu aos 25 anos, informou nesta segunda-feira (31) o site “TMZ”. A causa não foi divulgada.

A família divulgou uma nota sobre a morte ao site: “É com o coração pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”.

“Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando esta perda devastadora”, termina a nota.

Angus Cloud também atuou nos filmes “North Hollywood” (2021) e “The Line” (2023) e nos clipes de “Cigarettes”, de Juice WRLD, e “Mamiii”, de Becky G e Karol G, ambos em 2022.

Segundo o site IMDb, ele atuou em três projetos não finalizados no cinema: o filme de terror “Your lucky day”, o drama “Freaky tales” e outro filme de suspense da Universal, ainda sem título.