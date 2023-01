Morre Adam Rich, estrela infantil da série Oito é Demais

Adam Rich, o ator infantil que encantou o público da TV como “o irmão mais novo da América” na sitcom Oito é Demais (entre 1977 a 1981), morreu no sábado, 7, em Los Angeles. Ele tinha 54 anos.

Rich morreu em sua casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles, disse a tenente Aimee Earl, do escritório do legista do condado de Los Angeles. A causa da morte estava sob investigação, mas não foi considerada suspeita.

Rich teve uma carreira de ator limitada depois de estrelar aos 8 anos como Nicholas Bradford, o caçula de oito filhos, na comédia dramática da ABC que durou de 1977 a 1981.

Betty Buckley, que interpretou sua madrasta no programa, disse no Instagram que ficou chocada ao saber de sua morte no domingo e se referiu a Rich como uma “luz”, seu “jovem amigo” no set e amigo desde então.

“Eu adorava trabalhar com ele”, disse Buckley, que postou fotos do show dos dois juntos em um balanço, a cavalo e com o braço em volta dele enquanto ele dormia. “Ele era tão doce, engraçado, fresco e natural. Trouxe muita alegria para todos nós no show e para o nosso público.”

A vida pública de Rich após o estrelato foi semelhante à de outros atores infantis cujas carreiras promissoras são posteriormente prejudicadas por drogas e álcool e desentendimentos com a lei.

Rich foi preso por dirigir alcoolizado em 2002, depois de quase atingir uma viatura estacionada da Patrulha Rodoviária da Califórnia em uma via expressa fechada para manutenção. Também foi preso em abril de 1991 por tentar arrombar uma farmácia e, em outubro daquele ano, por supostamente roubar uma seringa cheia de drogas em um hospital onde estava sendo tratado por um ombro deslocado.

Rich sofria de um tipo de depressão que desafiava o tratamento e tentou apagar o estigma de falar sobre doença mental, disse o publicitário Danny Deraney. Ele tentou, sem sucesso, curas experimentais ao longo dos anos.

Deraney disse que ele e outras pessoas próximas a Rich ficaram preocupadas nas últimas semanas, quando não conseguiram encontrá-lo.

“Ele era muito gentil, generoso e amoroso”, disse Deraney à Associated Press. “Ser um ator famoso não é necessariamente o que ele queria ser. Rich não tinha ego.”

Rich discutiu sua saúde mental no Twitter e observou em outubro que estava sóbrio há sete anos. Disse que não era perfeito – referindo-se a prisões, muitas passagens pela reabilitação, várias overdoses e “incontáveis desintoxicações (e) recaídas” – e exortou seus quase 19 mil seguidores a nunca desistir.

“Os seres humanos não foram construídos para suportar doenças mentais”, twittou Rich em setembro. “O simples fato de algumas pessoas considerá-los fracos, ou sem vontade é totalmente risível porque é totalmente o oposto! É preciso uma pessoa muito, muito forte – um guerreiro, se preferir – para lutar contra essas doenças.”

Rich postou uma foto de si mesmo em seu auge com o ex-astro infantil Mickey Rooney. “Todo mundo costumava me dizer: Você é o Mickey Rooney moderno”, twittou. “Mas quando o próprio Mickey Rooney me disse isso, significou muito mais para mim!”

Quase 27 anos atrás, Rich participou de uma farsa que a revista Might criou sobre o ator ser morto em um assalto fora de uma boate de Los Angeles em 1996. O artigo para a revista pouco conhecida pretendia ser uma sátira da obsessão americana por celebridades, mas fracassou quando a paródia foi revelada.

“Acho que fomos um pouco sutis demais. As pessoas não estavam entendendo a piada”, Rich disse mais tarde ao Chicago Tribune. “Eu não quero estar morto.”

Rich era o irmão mais novo de uma geração de telespectadores como o filho de um colunista de jornal interpretado por Dick Van Patten, que tem de criar oito filhos sozinho depois que sua esposa no show – e a atriz que a interpretou – morreu durante filmagens da primeira temporada.

Rich estrelou a série Code Red, de 1981-82, e dublou o personagem de Presto the Magician em Dungeons & Dragons, de 1983-85, de acordo com o site IMDB. Ele reprisou seu papel mais conhecido em duas reuniões de filmes de TV Oito é Demais.

Mas o equilíbrio de sua carreira de ator foi em aparições em um único episódio em alguns dos programas de TV mais populares da época: O Barco do Amor, O Homem de Seis Milhões de Dólares, Silver Spoons e Baywatch. Seu crédito mais recente listado no IMDB foi interpretar Crocodile Dundee em Reel Comedy em 2003.