Morre a atriz Mary Alice, de ‘Matrix Revolutions’, aos 86 anos

A atriz Mary Alice, que ficou conhecida por interpretar o Oráculo no filme Matrix Revolutions, foi encontrada morta nessa quarta, 27, nos Estados Unidos. A polícia de Nova York não informou a causa da morte. A atriz tinha 86 anos.

Além de Matrix Revolutions, a artista fez outros papéis de sucesso. Alice começou a carreira no teatro nos Estados Unidos e em 1987 ganhou o prêmio Tony, pela atuação na peça Fences. Ela também trabalhou na TV e no cinema e chegou a ganhar um Emmy pela participação na série Ill Fly Away.

No cinema, ela participou dos filmes Tempo de Despertar, com Robin Williams e Robert De Niro, e Malcolm X, com Denzel Washington.

Mary Alice substituiu Gloria Foster, atriz que interpretava a personagem Oráculo no terceiro filme da franquia Matrix, que começou em 1999. Glória morreu em 2021. O último trabalho de Mary Alice foi na série Kojak, em 2005.